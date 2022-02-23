"Нефтяные качели": почему будущее сырья в руках Украины

Геополитическая ситуация в Украине может кардинально изменить стоимость нефти

Нефть продолжает расти в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть могут достигать более 100 дол. за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, а мир установит новые рекорды спроса в 2022 году.

Об этом сообщил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров Vitol Group Расел Харди в интервью телевидению Bloomberg.

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По его словам, мир после пандемии столкнулся с глобальной проблемой, когда спрос опережал предложение. Тенденция продолжилась.

Основная модель, за которой можно наблюдать динамику цен на нефть, и, собственно, за которой и работает рынок, — это бэквордация (ситуация на рынке фьючерсов, при которой цены на товар с немедленной поставкой оказываются высшими за котировки по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций).

Такая модель, как утверждает Харди, преобладает не только в нефти, но и в природном газе и угле.

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Всплеск цен на нефть способствует также инфляционному всплеску. А такой сценарий "взорвет восстановление мировой экономики" и станет кризисом для миллионов людей.

С другой стороны, если рассматривать будущее нефти сквозь призму модели бэквордации, то можно утверждать: при нормализации ситуации между Россией и Украиной цены на нефть могут быстро пойти вниз.

Что сейчас происходит с ценами на нефть?

Буквально вчера, 22 февраля, цена на нефть едва не приблизилась к 100 дол. за баррель. Цены на эталонную нефть Brent, являющуюся с 1971 года основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals, достигли 99,39 дол. за баррель. Это, по сути, считается рекордом, начиная с сентября 2014 года.

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23 февраля в 14:30 по Киеву, по данным бирже Yahoo. Finance, нефть торговалась по 96.33 дол. за баррель.

Как эскалация повлияла на Россию

После заявлений Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" и вообще эскалации конфликта России и Украины акции российских компаний начали резко падать.

Среди лидеров 22 февраля оказались:

Белуга Ао (MCX:BELU) – цена 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;

ПИКао (MCX:PIKK) – цена 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;

СРао (MCX:LSRG) – цена 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;

МРСКЦентр – цена 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;

М.видео (MCX:MVID) – цена 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Ранее мы вместе с экспертом узнавали причины, почему нефть нацелилась на "бум" 2014 года, а также писали, как изменились цены на топливо в Украине.