Цены на топливо: сколько стоит бензин на популярных заправках в Украине

Стоимость топлива изменилась почти на всех автозаправочных станциях страны

Цены на бензин: как изменилась стоимость на АЗС Украины / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На украинских сетях АЗС снова повысились цены на бензин и дизель.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Так, на станциях сети KLO бензин подорожал на 20 коп./ литр, а дизельное топливо – на 10 коп./л. Какие цены на бензин и дизтопливо сейчас:

А-92 — 35,49 грн/л;

А-95 — 36,09 грн/л;

Дизтопливо — 35,39 грн/л.

Сеть Shell продает бензин на 73-80 коп./л больше, чем на прошлой неделе:

А-92 — 35,99 грн/л;

А-95 — 36,75 грн/л;

Дизель — 36,07 грн/л.

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В сетях АЗС Marshal все виды горючего подорожали на 50-60 коп./л. Сети Motto, Татнефть-АЗС-Украина, Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8-1 грн/л.

Изменятся ли цены на топливо на этой неделе

Эксперты сходятся во мнении, что бензин и дизельное топливо может еще прибавить в цене до конца февраля.

"К концу недели появятся новые рекомендованные цены от Минэкономики, а так как нефть в феврале стабильно росла в цене, то и нефтепродукты будут стоить больше, чем неделю назад", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

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По словам Сергея Куюна, бензин может подорожать еще на 60 коп./л, дизтопливо – на 25 коп./л.

Новая предельная цена на бензин от Минэкономики

Еще 15 февраля в Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Согласно решению, стоимость горючего на АЗС не может превышать:

36,75 гривны за литр бензина;

36,07 гривны за литр ДП.

Ранее "Сегодня" писаличто цена на нефть достигла нового рекорда и нацелилась на "бум" в 2014 году. Мы также разбирались в причинах, которые на это повлияли.