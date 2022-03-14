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Назад дороги нет. Россияне шокированы стоимостью продуктов собственного производства

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 16:19
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Рекордно выросла стоимость сгущенного молока и воды
Стоимость продуктов в России шокирует
Стоимость продуктов в России шокирует / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На третью неделю после начала войны России и Украины цены на продукты в стране-агрессорце фактически обновили свои максимальные значения. Стоимость, например, той же сгущенки выросла на 78%.

Об этом информирует российский телеканал "360".

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Во многом подорожание вызвано паникой. Но удивляет один факт: цены растут как раз на российскую продукцию. Мы можем только представить, насколько способна разогнаться инфляция. Цены на импортные товары выросли не так сильно, объясняется тем, что по новой стоимости импорт еще не успел прийти. Хотя данные с польской границы свидетельствуют, что продукция будет изо дня в день (об этом мы расскажем ниже в материале).

Как видно из данных мониторинга, цены на отечественную продукцию в Московской области изрядно выросли:

  • сгущенка на 78%;
  • вода питьевая на 38%;
  • кондитерские изделия на 25%;
  • сахар на 19%;
  • гречка на 18%;
  • мясо на 18%.

Среди импортной продукции больше всего выросли в цене средства гигиены и косметики (на 64%).

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Данные мониторинга
Данные мониторинга / Фото: 360tv.ru

В общем и целом, после начала войны и санкций, по данным Росстата, за период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли 2,2%. Инфляция ускорилась, а в годовом выражении рост цен достиг максимального за шесть лет значение 10,4% на 4 марта (в январе 2016 года – 9,8%, в декабре 2015-го – 12,9%).

В феврале 2022 года, по сравнению с 2021 годом, потребительские цены показали рост на 9,2%.

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Сами же россияне недовольны таким ростом цен. На массовое подорожание продуктов и техники они жалуются в соцсетях, сообщая, что с полок постепенно исчезают некоторые товары, особенно средства женской гигиены, сахар, гречка.

Активисты блокируют фуры с продуктами

Как сообщает польское издание Dziennik Wshodni, на пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе активисты третьи сутки блокируют фуры с направляющимися грузами в Белоруссию и Россию.

Водителям фур раздают листовки: "То, что вы делаете, только продолжает кровопролитие. Эти товары не нужны виновникам агрессии, они нужны ее жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечности".

Как заявил представитель налоговой администрации в Люблине, большинство фур везут товары не из Польши, а из других стран ЕС; это товары, которые не попали под санкции Евросоюза. А спикер правительства Польши Петр Мюллер в субботу сказал, что в ЕС пока нет консенсуса по ограничению наземной перевозки товаров в Польшу, однако контроль на границе усилят, чтобы не допустить обход санкций на определенные группы товаров.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co полагают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта. Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низки и постоянно уменьшаются.

По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Большинство крупных мировых компаний уже покинули российский рынок. Мы писали о том, что бизнес выходит из совершенно разных сфер и с собой уносит десятки тысяч рабочих мест.

Мы также рассказывали, как война в Украине может привести до голода на всей планете.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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