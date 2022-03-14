Рубль неустанно падает: россияне в панике скупают еще доступные товары

Рассказываем, чем России обернулась война против Украины, и на какие товары в стране уже может быть дефицит

Что происходит в России после санкций / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война Российской Федерации против Украины принесла огромный ущерб в первую очередь российской экономике. Курс американской валюты в банках России уже достиг около 250-300 рублей. А это в четыре раза выше, чем до войны.

"Сегодня" расскажут, что происходит в России сейчас, и какие товары практически невозможно найти на полках магазинов РФ.

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Удар по экономике

Большинство крупных мировых компаний уже покинули российский рынок. Мы писали о том, что бизнес выходит из совершенно разных сфер, а с собой уносит десятки тысяч рабочих мест.

Кроме этого, правительства разных стран вводят санкции против РФ, впоследствии влияющие на гуманитарную ситуацию в стране. Например, США запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России. От российской нефти и нефтепродуктов отказалась и Великобритания.

А позже Америка запретила РФ импортировать алкоголь и морепродукты. Кроме того, Белый дом объявил о полных блокировочных санкциях против руководителей банков России и членов Госдумы. Вместе с тем сам Центробанк России вынужден вводить ограничение, чтобы умерить падение.

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Дефицит близится

Последствия всех ограничений уже почувствовали на себе граждане РФ.

Так, местное российское издание пишет, что в магазинах города Пенза уже не найти сахара. Местный житель жалуется, что уже две недели не может нигде его приобрести.

Местные власти уверяют, что сахара достаточно, однако на него огромный спрос, поэтому его продают в магазинах только в первой половине дня.

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В то же время другая местная жительница пожаловалась на отсутствие гречки. Ее настолько быстро разбирают, что уже невозможно найти в магазинах.

"Есть только дорогая – 169 рублей за пять пакетиков", – говорит женщина.

Еще появляются сообщения о том, что на полках исчезает сода.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co полагают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта. Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низки и постоянно уменьшаются.

По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Ранее "Сегодня" рассказывали, почему война в Украине может поставить под удар продовольственную безопасность по всему миру, и что будет с ценами на продукты.