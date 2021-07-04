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Нацкомиссия по энергетике объявила экстренное заседание на вечер воскресенья

4 июля 2021 20:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экстренное заседание НКРЭКУ будет транслироваться онлайн на официальном веб-сайте регулятора и канале YouTube

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вечером в воскресенье, 4 июля, в 21:00 проведет экстренное заседание в форме открытого слушания об урегулировании актуальным вопросам деятельности участников рынка электрической энергии.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что планируется продолжение заседания Комиссии от 30 июня, которое состоится в конференц-зале на улице Смоленской, 19 в Киеве (к. 123).

Экстренное заседание НКРЭКУ будет транслироваться онлайн на официальном веб-сайте регулятора и канале YouTube.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко с трибуны Верховной Рады обвинил членов НКРЭКУ в обеспечении возможности для приближенных к себе трейдеров заниматься махинациями с перепродажей электроэнергии, производимой государственными компаниями.

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Мы также писали, что 3 июля оптовая цена на электроэнергию опустилась до исторического минимума 37,7 коп./кВт·час. В государственной компании "Центрэнерго" и частной ДТЭК считают, что причиной аномального обвала цен стали махинации трейдеров, специализирующихся на перепродаже электроэнергии государственных АЭС.

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