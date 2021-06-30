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Руководство НКРЭКУ помогает трейдерам заниматься махинациями на рынке электроэнергии, – нардеп

30 июня 2021 16:25

Ирина Ненько Ирина Ненько

Алексей Кучеренко отметил, что ответственными за разграбление госкомпаний являются глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и члены комиссии

Члены НКРЭКУ обеспечивают возможность для приближенных к себе трейдеров заниматься махинациями с перепродажей электроэнергии, которую производят государственные компании.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, сообщает Politeka.

"За прошлый год 6 компаний-трейдеров – стол, стул, компьютер – перепродали на 26 млрд грн электроэнергии, заработав на этом примерно 10 млрд грн. Это те гривны миллиарды, которые недополучил "Энергоатом", "Укрэнерго". А теперь поймите, пожалуйста. За все это отвечает Национальная комиссия по регулированию энергетики. Неконституционный орган, который по сути создан и назначен президентом Украины", – заявил Кучеренко.

Он отметил, что ответственными за разграбление госкомпаний являются непосредственно председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и нелегитимные члены комиссии.

"Именно ваши (президента Украины Владимира Зеленского – прим.) назначенцы – Тарасюк, Бабник и другие – сегодня обеспечивают эту мошенническую схему вымывания денег из энергетического сектора, за который в конце концов заплатит население", – добавил Кучеренко.

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Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

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