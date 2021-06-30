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Керівництво НКРЕКП допомагає трейдерам займатися махінаціями на ринку електроенергії, – нардеп

30 червня 2021 16:25

Ірина Ненько Ірина Ненько

Олексій Кучеренко зазначив, що відповідальними за розграбування держкомпаній є глава НКРЕКП Валерій Тарасюк і члени комісії

Члени НКРЕКП забезпечують можливість для наближених до себе трейдерів вдаватися до махінацій з перепродажем електроенергії, яку виробляють державні компанії.

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Про це з трибуни Верховної Ради заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, повідомляє Politeka.

"За минулий рік 6 компаній-трейдерів – стіл, стілець, комп'ютер – перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому приблизно 10 млрд грн. Це ті гривні мільярди, які недоотримав "Енергоатом", "Укренерго". А тепер зрозумійте, будь ласка. За все це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики. Неконституційний орган, який по суті створений і призначений президентом України", – заявив Кучеренко.

Він зазначив, що відповідальними за розграбування держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і нелегітимні члени комісії.

"Саме ваші (президента України Володимира Зеленського – прим.) призначенці – Тарасюк, Бабій та інші – сьогодні забезпечують цю шахрайську схему вимивання грошей з енергетичного сектору, за який в кінці кінців заплатить населення", – додав Кучеренко.

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Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на оптовому ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" і інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку є махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь глава комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" в неефективності, а Міненерго в непрофесіоналізмі.

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