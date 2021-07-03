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Исторический минимум: трейдеры обвалили цену на электроэнергию до 38 коп./кВт·час

3 июля 2021 16:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

Махинации трейдеров стали причиной аномального обвала цен на электроэнергию в Украине

/ Фото: Pixabay

Оптовая цена на электроэнергию опустилась до исторического минимума 37,7 коп./кВт·час, свидетельствуют данные "Оператора Рынка", сообщает "Znaj.ua".

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Причиной аномального обвала цен стали махинации трейдеров, специализирующихся на перепродаже электроэнергии государственных АЭС, утверждают государственная компания "Центрэнерго" и частная ДТЭК.

Накануне регулятор НКРЭКУ выпустил заявление, в котором неожиданно осудил решение ТЭС и АЭС отказаться от продажи электроэнергии трейдерам-посредникам и перейти на прямые контракты с потребителями.

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Напомним, из-за махинаций трейдеров, которые участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

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