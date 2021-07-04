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Нацкомісія з енергетики оголосила екстрене засідання на вечір неділі

4 липня 2021 20:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екстрене засідання НКРЕКП транслюватиметься онлайн на офіційному веб-сайті регулятора і каналі YouTube

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ввечері в неділю, 4 липня, о 21:00 проведе екстрене засідання у формі відкритого слухання щодо врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електричної енергії.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що планується продовження засідання Комісії від 30 червня, яке відбудеться в конференц-залі на вулиці Смоленській, 19 у Києві (к. 123).

Екстрене засідання НКРЕКП транслюватиметься онлайн на офіційному веб-сайті регулятора і каналі YouTube.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з трибуни Верховної Ради звинуватив членів НКРЕКП у забезпеченні можливості для наближених до себе трейдерів вдаватися до махінацій з перепродажем електроенергії, виробленої державними компаніями.

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Ми також писали, що 3 липня оптова ціна на електроенергію опустилася до історичного мінімуму 37,7 коп./КВт·год. У державній компанії "Центренерго" і приватній ДТЕК вважають, що причиною аномального обвалу цін стали махінації трейдерів, що спеціалізуються на перепродажу електроенергії державних АЕС.

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