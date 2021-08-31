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На сотрудников "Новой почты" пожаловался клиент – так и не получил свою посылку

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
31 августа, 10:20
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Тем временем в компании заявили, что со стороны "Новой почты" нарушений нет – сотрудники выдали посылку по правилам
"Новая почта" отдала посылку не тому клиенту. Коллаж: "Сегодня"
"Новая почта" отдала посылку не тому клиенту. Коллаж: "Сегодня"

Клиент частного почтового оператора "Новая почта" пожаловался, что его посылку забрали до того, как он сам пришел в отделение.

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Об этом он написал в Facebook.

"Скажите, как это мог чужой человек без документов, подтверждающих личность получателя, забрать посылку?", – написал клиент, которому так и не удалось забрать отправление. Он уточнил, что никому не передавал информацию о посылке.

Как рассказали в "Новой почте", в отделение обратился клиент, который указал номер отправления и оплатил деньги за товар. Также там отметили, что со стороны "Новой почты" нарушений нет, так как если за товар нужно платить при получении – документы для этого не нужны.

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Позже клиенту ответили, что посылку сотрудники таки отдали другому человеку по ошибке.

"К сожалению, груз выдали по ошибке другому клиенту. Мы хотим исправить свои ошибки, уточните, пожалуйста, какие именно книги исчезли, чтобы мы решили вопрос самостоятельно", - ответили в "Новой почте".

Скандал с потерей посылки стоимостью 4 тысячи долларов

На потерю посылки стоимостью 4 тысячи долларов пожаловался клиент "Новой почты". Он рассказал, что посылка была отправлена 1 августа из Запорожья в Киев, однако к получателю она так и не дошла.

Он рассказал, что отправил Asic-майнер (устройство для добычи криптовалюты) стоимостью 4 тысячи долларов. При отправлении у мужчины спросили, какая объявленная стоимость, но он тот оценил посылку минимально, вероятно, чтобы не переплачивать за доставку.

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