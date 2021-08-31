На співробітників "Нової пошти" поскаржився клієнт – так і не отримав свою посилку

Тим часом в компанії заявили, що з боку "Нової пошти" порушень немає – співробітники видали посилку за правилами

"Нова пошта" віддала посилку не тому клієнту. Колаж: "Сьогодні"

Клієнт приватного поштового оператора "Нова пошта" поскаржився, що його посилку забрали до того, як він сам прийшов у відділення.

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Про це він написав в Facebook.

"Скажіть, як це могла чужа людина без документів, що підтверджують особу одержувача, забрати посилку?", – написав клієнт, якому так і не вдалося забрати відправлення. Він уточнив, що нікому не передавав інформацію про посилку.

Як розповіли в "Новій пошті", у відділення звернувся клієнт, який вказав номер відправлення і оплатив гроші за товар. Також там зазначили, що з боку "Нової пошти" порушень немає, так як якщо за товар потрібно платити при отриманні – документи для цього не потрібні.

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Пізніше клієнту відповіли, що посилку співробітники таки віддали іншій людині помилково.

"На жаль, вантаж видали помилково іншому клієнту. Ми хочемо виправити свої помилки, уточніть, будь ласка, які саме книги зникли, щоб ми вирішили питання самостійно", – відповіли в "Новій пошті".

Скандал з втратою посилки вартістю 4 тисячі доларів

На втрату посилки вартістю 4 тисячі доларів поскаржився клієнт "Нової пошти". Він розповів, що посилка була відправлена 1 серпня із Запоріжжя до Києва, проте до одержувача вона так і не дійшла.

Він розповів, що відправив Asic-майнер (пристрій для видобутку криптовалюта) вартістю 4 тисячі доларів. При відправленні у чоловіка запитали, яка оголошена вартість, але він той оцінив посилку мінімально, ймовірно, щоб не переплачувати за доставку.

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