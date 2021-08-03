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У ребенка градом пошли слезы: клиентка "Новой почты" распылила перцовый баллончик в отделении

3 августа 2021 10:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

После того, как девушка вышла из отделения, сотрудники начали помогать пострадавшим

В "Новой почте" произошел инцидент с клиентами. Коллаж: "Сегодня"

В "Новой почте" произошел инцидент с клиентами. Коллаж: "Сегодня"

В Днепре в одном из отделений "Новой почты" девушка забрала свою посылку, где был перцовый баллончик, и распылила его в зале с людьми.

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Об этом написала журналистка Людмила Витязь.

Подробности инцидента

Сотрудница отделения сделала замечание девушке, на что та ответила, что хотела проверить, работает ли баллончик.

"После этого она как ни в чем не бывало сразу покидает отделение и как с гуся вода, а вот женщина с ребенком, которая вошла через 2 секунды после распыления аэрозоля пострадала не на шутку, у ребенка градом пошли слезы, у женщины тоже", – рассказала журналистка.

Она рассказала, что помогали пострадавшим сотрудники отделения.

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Что говорят в "Новой почте"

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Перцовый баллончик – это запрещенный к перевозке груз и при осмотре запрещено распилить содержание отправления.

"Мы предупреждаем клиентов об этих правилах и надеемся на их сознание. Очень жаль, что произошла такая ситуация и клиент пошел вопреки условиям и не учел безопасность других клиентов", – сказали представители почтового оператора.

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