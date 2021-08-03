Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини економіки
  2. Економіка

У дитини градом пішли сльози: клієнтка "Нової пошти" застосувала перцевий балончик у відділенні

3 серпня 2021 10:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Після того, як дівчина вийшла з відділення, співробітники почали допомагати постраждалим

В "Новій пошті" стався інцидент з клієнтами. Колаж: "Сьогодні"

В "Новій пошті" стався інцидент з клієнтами. Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі в одному з відділень "Нової пошти" дівчина забрала свою посилку, де був перцевий балончик, і застосувала його в залі з людьми.

Реклама

Про це написала журналістка Людмила Витязь.

Подробиці інциденту

Співробітниця відділення зробила зауваження дівчині, на що та відповіла, що хотіла перевірити, чи працює балончик.

"Після цього вона як ні в чому не бувало відразу залишає відділення і як з гуся вода, а ось жінка з дитиною, яка увійшла через 2 секунди після розпилення аерозолю постраждала не на жарт, у дитини градом пішли сльози, у жінки теж", – розповіла журналістка.

Вона розповіла, що допомагали постраждалим співробітники відділення.

В тренді
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Експерти спрогнозували курс долара. Колаж "Сьогодні"

Що кажуть в "Новій пошті"

Реклама

Перцевий балончик – це заборонений до перевезення вантаж і при огляді заборонено розпиляти вміст відправлення.

"Ми попереджаємо клієнтів про ці правила і сподіваємося на їх свідомість. Дуже шкода, що сталася така ситуація і клієнт пішов всупереч умовам і не врахував безпеку інших клієнтів", – сказали представники поштового оператора.

Також читайте новини по темі:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплатиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти