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"Нова пошта" вперше відправила посилку з допомогою безпілотного літака (фото, відео)

29 липня 2021 16:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Завдяки безпілотнику посилки зможуть відправляти частіше і доставляти їх швидше

"Нова пошта" протестувала доставку посилки безпілотником. Колаж: "Сьогодні"

"Нова пошта" протестувала доставку посилки безпілотником. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Нова пошта

"Нова пошта" зробила тестову відправку посилки з допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон").

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Тестова посилка піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.), а на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) прибула о 12:00. Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів уперше в світі.

В "Новій пошті" відзначили, що хочуть скоротити час польоту до трьох годин і масштабувати доставку безпілотниками, зробивши її доступною для більшості клієнтів.

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Тестову відправку здійснив безпілотний літак Discovery. Колаж: "Сьогодні"

Тестову відправку здійснив безпілотний літак Discovery. Колаж: "Сьогодні"

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"Для посилок такий тип транспортування абсолютно безпечний. В небі БПЛА поводиться, як справжній літак, і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху", – розповіли в компанії.

До речі, наступний тестовий політ запланований до Львова і відбудеться к серпні. Компанія планує запустити таку послугу вже у 2022 році.

Також ми писали про те, що "Нова пошта" розпочала співпрацю з американською торговою онлайн-платформою Western Bid для легкого виходу на міжнародні платформи українських підприємців.

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Нагадаємо, у травні-2021 "Нова пошта" спростила відправлення міжнародних посилок. Тепер це можна зробити у будь-якому відділенні оператора без оформлення онлайн-заявки на сайті.

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