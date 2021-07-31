Взрывы в почтоматах "Новой почты". Теперь посылки будут проверять с собаками – подробности

Также в "Новой почте" хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов

После инцидента в "Новой почте" решили обезопасить себя и клиентов. Коллаж: "Сегодня"

После того, как в Украине всего за один день произошло два взрыва в почтоматах "Новой почты", компания решила проверять посылки с помощью профессиональных кинологических служб.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты". Рассказываем, с чем связано такое решение компании.

Что произошло?

В четверг, 29 июля, в ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сработали самодельные взрывные устройства. Последний такой взрыв произошел около 6:00 в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике доставки посылок "Новой Почты".

Полиция задержала мужчину – он был арестован в Черновцах.

Реклама Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

Что известно о задержанном?

Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, который ранее не был судим. У него оказалось два паспорта – Украины и России.

В доме, где жил задержанный, обнаружили:

части самодельного взрывного устройства;

пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;

средство для подавления GSM сигнала;

товарные накладные "Новой Почты";

черновые записи.

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Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Прокуратура готовит сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Что говорят в "Новой почте"?

Чтобы обезопасить себя и клиентов, в компании решили на всех терминалах и депо установить рентгенотелевизионные установки и Рапискан. Также "Новая почта" хочет начать сотрудничать с профессиональной кинологической службой во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.

Кроме того, хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Напомним, "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").