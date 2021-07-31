Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Взрывы в почтоматах "Новой почты". Теперь посылки будут проверять с собаками – подробности

31 июля 2021 10:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Также в "Новой почте" хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов

После инцидента в "Новой почте" решили обезопасить себя и клиентов. Коллаж: "Сегодня"

После инцидента в "Новой почте" решили обезопасить себя и клиентов. Коллаж: "Сегодня"

После того, как в Украине всего за один день произошло два взрыва в почтоматах "Новой почты", компания решила проверять посылки с помощью профессиональных кинологических служб.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты". Рассказываем, с чем связано такое решение компании.

Что произошло?

В четверг, 29 июля, в ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сработали самодельные взрывные устройства. Последний такой взрыв произошел около 6:00 в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике доставки посылок "Новой Почты".

Полиция задержала мужчину – он был арестован в Черновцах.

Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

Что известно о задержанном?

Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, который ранее не был судим. У него оказалось два паспорта – Украины и России.

В доме, где жил задержанный, обнаружили:

  • части самодельного взрывного устройства;
  • пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;
  • средство для подавления GSM сигнала;
  • товарные накладные "Новой Почты";
  • черновые записи.

Подозреваемый был задержан в Черновцах и доставлен в Киев / Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый был задержан в Черновцах и доставлен в Киев / Коллаж "Сегодня"

В тренде
Сколько украинцы заплатят за газ в августе: поставщики обнародовали тарифы
Опубликованы августовские цены на газ. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Прокуратура готовит сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Что говорят в "Новой почте"?

Чтобы обезопасить себя и клиентов, в компании решили на всех терминалах и депо установить рентгенотелевизионные установки и Рапискан. Также "Новая почта" хочет начать сотрудничать с профессиональной кинологической службой во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.

Кроме того, хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Напомним, "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять