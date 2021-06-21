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На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возраста

21 июня 2021 12:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Отправлять украинцев на заслуженный отдых будут в автоматическом режиме. Но что делать тем, кто не хочет уходить вовремя и собирается продолжить трудовую жизнь

Закон об электронных трудовых книжках, который в июне вступил в силу в Украине, повлияет на процедуру выхода на пенсию. Ее выплата будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Правда, человек, который достиг пенсионного возраста, все же сможет работать дальше и просить о более позднем выходе на пенсию. Но об этом нужно сообщить отдельно, причем до момента автоматического назначения пенсии.

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Об этом рассказал глава ПФУ Евгений Капинус.

"Электронная трудовая книжка даст возможность при достижении человеком пенсионного возраста назначать ему пенсию автоматически... За человеком всегда сохраняется право выбора. Если он решит выйти на пенсию с более позднего возраста и таким образом повысить размер пенсии, то должен об этом сообщить до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно через вебпортал электронных услуг", – объяснил Капинус.

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Если же человек не сообщил о своем выборе, а в Реестре застрахованных лиц имеется информация о его страховом стаже, то пенсия назначается автоматически со следующего дня за днем ​​достижения пенсионного возраста.

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Напомним, закон об электронных трудовых книжках предусматривает постепенный отказ от бумажного варианта документа. В течение пяти лет ПФУ должен будет включить в реестр застрахованных лиц отсутствующие данные о трудовой деятельности всех работников.

А о том, какое повышение пенсий ждет украинцев с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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