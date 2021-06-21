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На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного віку

21 червня 2021 12:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Відправляти українців на заслужений відпочинок будуть в автоматичному режимі. Та що робити тим, хто не хоче йти вчасно і збирається продовжити трудове життя

Закон про електронні трудові книжки, який в червні набув чинності в Україні, вплине на процедуру виходу на пенсію. Її виплата призначатиметься автоматично, без особистого звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ). Щоправда, людина, яка досягла пенсійного віку, все ж зможе працювати далі та просити про більш пізній вихід на пенсію. Але про це потрібно повідомити окремо, причому до моменту автоматичного призначення пенсії.

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Про це розповів голова ПФУ Євген Капінус.

"Електронна трудова книжка дасть можливість при досягненні людиною пенсійного віку призначати їй пенсію автоматично... За людиною завжди зберігається право вибору. Якщо вона вирішить вийти на пенсію з більш пізнього віку і таким чином підвищити розмір пенсії, то має про це повідомити до досягнення пенсійного віку. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг", – пояснив Капінус.

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Якщо ж людина не повідомила про свій вибір, а в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про її страховий стаж, пенсія призначається автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

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Нагадаємо, закон про електронні трудові книжки передбачає поступову відмову від паперового варіанту документа. Протягом п'яти років ПФУ має включити до реєстру застрахованих осіб відсутні дані про трудову діяльність всіх працівників.

А про те, яке підвищення пенсій чекає на українців з 1 липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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