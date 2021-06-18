Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в Україні

Мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, зростатимуть пропорційно його підвищенню. В результаті 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні становитиме 2403 грн (на 634 грн більше, ніж зараз). Про це йдеться в прогнозі соціального і економічного розвитку України на 2022-2024 роки та трирічній Бюджетній декларації, яку проаналізували "Сьогодні".

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Мінімальна пенсія наразі становить 1769 грн. Зростатиме вона так:

з 1 липня 2021 року – на 85 грн, до 1854 грн;

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

2022 року – на 8,2%, до 2093 грн;

2023 року – на 7,3%, до 2246 грн;

2024 року – на 7%, до 2403 грн.

Отже, за 2021 рік пенсії збільшаться на 165 грн. За фактом надбавка становитиме тільки 8,2%, а інфляція при цьому очікується 8,9%.

Нагадаємо, в Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і зараз, на розмір інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники. Тобто всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо владі не вдасться завершити реформу прожиткового мінімуму.

Також в Бюджетній декларації розрахований курс гривні до долара. Очікується, що в найближчі три роки він не перевищить 30 грн/дол.:

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