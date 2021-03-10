Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июне

В Украине официально опубликован закон, который предполагает внедрение электронных трудовых книжек. В документе говорится, что он вступает в силу через три месяца после публикации. То есть новая система должна заработать до середины июня 2021 года.
Текст закона № 1217-IX (экс-законопроект № 3623) обнародовало официальное издание "Голос Украины".
За три месяца, которые остались до вступления закона в силу, Кабинет министров должен привести в соответствие с новыми правилами все необходимые нормативно-правовые акты.
О чем закон?
Вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме.
Бумажная трудовая станет не обязательным видом документа. Вместо нее можно будет показать выписку из Реестра застрахованных лиц с информацией о стаже, предыдущих местах работы и т. д.
Данные о стаже работников будут вносить в Госреестр обязательного страхования сами работодатели.
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Закон устанавливает переходной период в 5 лет. В течение этого срока будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная.
Делается все это для того, чтобы перейти на полностью автоматическое назначение пенсий и социальных выплат.
Также ранее сайт "Сегодня" разбирался в главных плюсах и минусах электронной трудовой книжки.
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