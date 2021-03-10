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Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июне

10 марта, 12:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

До этого времени правительству нужно навести порядок в документах

В Украине официально опубликован закон, который предполагает внедрение электронных трудовых книжек. В документе говорится, что он вступает в силу через три месяца после публикации. То есть новая система должна заработать до середины июня 2021 года.

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Текст закона № 1217-IX (экс-законопроект № 3623) обнародовало официальное издание "Голос Украины".

За три месяца, которые остались до вступления закона в силу, Кабинет министров должен привести в соответствие с новыми правилами все необходимые нормативно-правовые акты.

О чем закон?

Вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме.

Бумажная трудовая станет не обязательным видом документа. Вместо нее можно будет показать выписку из Реестра застрахованных лиц с информацией о стаже, предыдущих местах работы и т. д.

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Данные о стаже работников будут вносить в Госреестр обязательного страхования сами работодатели.

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Закон устанавливает переходной период в 5 лет. В течение этого срока будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная.

Делается все это для того, чтобы перейти на полностью автоматическое назначение пенсий и социальных выплат.

Также ранее сайт "Сегодня" разбирался в главных плюсах и минусах электронной трудовой книжки.

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трудоустройство реестр стаж закон госреестр трудовые книжки

Источник: Сегодня

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