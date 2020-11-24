МВФ раскритиковал Украину в своем отчете. За что досталось сильнее всего

У фонда сложилось двоякое впечатление о готовящихся в стране изменениях

Украина ведет налоговую политику сразу "на два фронта". Это:

совершенствование действующей системы;

попытки полностью изменить ее принципы (речь идет о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал).

Реклама

Об этом говорится в техническом отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам работы специальной дистанционной миссии.

"Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, проведена значительная работа по постепенному совершенствованию налоговой системы; с другой – ставятся под сомнение основные принципы действующей системы", – говорится в документе.

В МВФ отметили, что выступают против введения налога на выведенный капитал. Даже если Киев попробует провести компромиссный урезанный вариант этой реформы, это, по мнению фонда, не приведет ни к чему хорошему. Главными минусами МВФ считает растущие риски уклонения от налогообложения и бюджетные потери от такой замены.

Также в фонде уверены, что так называемая "налоговая амнистия", которую готовят Кабмин и Рада, не будет хорошей практикой для Украины. Главная проблема – в накоплении нелегальных активов за рубежом.

Позитивными сигналами для налоговой политики МВФ считает:

сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов;

программу добровольного раскрытия информации.

Реклама

Как известно, разговоры о введении налога на выведенный капитал ведутся в Украине уже несколько нет. Налог на прибыль предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе – выведены за границу.

Читайте также: В Украине придумали новые налоги для айтишников

Внедрение этого налога было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Напомним, в октябре-2020 стало известно, что в Верховной Раде готовят новую налоговую реформу. Документ пока обсуждают в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее налоговую реформу планировали провести в 2020 году. Тогда президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году. Однако позже стало известно, что в Верховной Раде существенных изменений не планируют до 2022 года, а налоговых законов "под елочку" не будет.

Видео: president.gov.ua

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама