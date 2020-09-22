В Верховной Раде обсуждают введение нового налога

Изменения в законодательство вряд ли внесут до конца года, но они уже стали предметом горячих дискуссий

Законопроект о налоге на выведенный капитал, который не смогли ввести в 2019 году, может быть рассмотрен и принят в первом чтении парламентом до конца года. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает УНИАН.

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"Я уверен, что до конца года закон не будет принят в целом. Но я надеюсь и могу рассчитывать на то, что до конца года законопроект будет рассмотрен в зале парламента в первом чтении", – сказал он.

По словам Наталухи, на стадии обсуждения вокруг законопроекта идет оживленная дискуссия.

"Я являюсь поклонником налога на выведенный капитал. Сейчас я знаю, что происходит достаточно горячая дискуссия", – добавил он.

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Как известно, разговоры о введении налога на выведенный капитал ведутся в Украине уже несколько нет. Налог на прибыль предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе – выведены за границу.

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Предполагается, что такая замена поддержит бизнес и привлечет инвесторов. Однако по предварительным оценкам, внедрение налога на выведенный капитал с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе на сумму около 53 млрд гривен.

"Я отношусь к этому налогу очень осторожно. Это моя последовательная позиция на протяжении многих лет. Один из аргументов, почему я выступаю против, – это потери бюджета. Потери, которые могут быть неоправданными", – рассказывал ранеев интервью "Сегодня" глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, также предостерегали от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал.

Кроме того, сообщалось, что в Украине постепенно готовят комплексную налоговую реформу. Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, новое налоговое законодательство должно было начать действовать в 2021 году. Однако теперь в Верховной Раде уверяют, что никаких налоговых изменений "под елочку" украинцам не грозит.

Видео: president.gov.ua

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