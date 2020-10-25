В Раде готовят новую налоговую реформу

В Верховной Раде подготовили законопроект о реформе местного налогообложения. В нем предлагается предоставить местным советам больше полномочий в сфере местного налогообложения, а также упростить администрирование. Сейчас документ обсуждают в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Об этом заявил глава комитета Данил Гетманцев, передает УНИАН.

В частности, депутаты предлагают реформировать налог на недвижимое имущество и рассчитывать его, исходя из стоимости, а не из метража. По словам Гетманцева, это соответствует европейской практике. Также, по его словам, предлагается реформа туристического сбора. Однако подробностей депутат не раскрыл.

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Гетманцев отметил, что хочет, чтобы местные советы присоединились к дискуссии по этому законопроекту, чтобы сделать "качественный проект закона", который был бы приемлем для развития местного самоуправления и "для наполнения его необходимыми финансами".

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Напомним, в Украине ведется подготовка к налоговой реформе, которую планировали провести в 2020 году. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году.

Однако позже стало известно, что в Верховной Раде существенных изменений не планируют до 2022 года, а налоговых законов "под елочку" не будет.

Видео: president.gov.ua

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