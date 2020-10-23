Больше половины работающих украинцев не платят налоги

В Украине официальную зарплату получают меньше половины экономически активного населения (по классификации ООН, это люди 15-70 лет) – 11,6 млн из 34,6 млн человек. При этом 2,1 млн из 11,6 млн – это пенсионеры. То есть 9,5 млн работающих плюс еще 1,8 млн предпринимателей обеспечивают всю страну.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) со ссылкой на заявление главы ведомства Алексея Любченко.

По его мнению, решить эту проблему можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.

"Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги?... Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги – и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают, платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах?" - сказал Любченко.

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Напомним, по итогам 2019 года теневой сектор экономики Украины сократился на три процентных пункта по сравнению с уровнем 2018 года – до 28% от официального валового внутреннего продукта с 31%.

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Как сообщалось, Кабмин готовит законопроект, который предусматривает обязательное декларирование доходов для всех украинцев. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет, – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах.

А о том, что уже изменилось в правилах для "безнала" в Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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