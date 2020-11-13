В Украине придумали новые налоги для айтишников

Законопроект разработали в Минцифры и уже внесли в парламент

В Украине разработали новую концепцию трудоустройства IT-специалистов. Ее называют "концепцией GIG-работника". Трудоустройство по такой концепции отличается и новой системой налогообложения. Общая нагрузка на работника составит 6,5% с дохода, езе 1 100 грн (минимальный ЕСВ) отплатит компания:

НДФЛ – 5%;

военный сбор – 1,5%;

ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты (или базы дохода, которую самостоятельно определит GIG-работник).

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Такие изменения предлагает законопроект № 4303, который зарегистрировало в Верховной Раде Министерство цифровой трансформации.

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Реализовать концепцию планируют с помощью проекта "Дія City". Предполагается, что компания-резидент будет самостоятельно выбирать удобный для способ взаимодействия с работниками: GIG-контракт, типовую форму найма по КЗоТ или сотрудничество с ФОПами.

Напомним, другой зарегистрированный в Раде законопроект предлагает установить для IT такие льготные налоги:

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налог на зарплаты наемных работников – 10% (5% ЕСВ и 5% НДФЛ);

военный сбор – 0%;

налог на прибыль – 9%.

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Если законопроект примут, воспользоваться льготами смогут компании, которые получают 90% дохода от IT-деятельности и в которых удельный вес расходов на оплату труда равен или превышает 50%.

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