Можно и без кассового аппарата? В Украине хотят переписать правила для предпринимателей

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только занимающиеся розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.
Об этом говорится в законопроекте №6348.
Заметим, документ еще не рассматривали в сессионном зале. А его авторы — депутаты фракции "Слуга народа".
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Кто попадет в 1 группу ФЛП
Согласно вышеупомянутому закону, к первой группе будут принадлежать ФЛП, чей годовой штатный фонд не будет превышать 165 минимальных зарплат (1,07 млн. грн).
Также ограничат следующие виды деятельности:
розничная торговля по торговым местам на рынках;
производство или ремонт обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;
парикмахерские услуги, маникюр, педикюр и т. д.;
клининговые услуги по индивидуальному запросу;
репетиторство;
услуги гувернантки, в том числе частное воспитание;
содержание и уход за животными, в том числе и дрессирование;
фотоуслуги;
социальная помощь без проживания.
Основные положения проекта
- Предприниматели, занимающиеся производством, высокодоходными видами деятельности, осуществляют продажу товаров, наиболее часто ввозимых на территорию Украины в незаконный способ, не могут быть в первой и второй группе.
- Порог для плательщиков единого налога третьей группы, что имеют более 10 наемных работников, составит до 3000 минимальных заработных плат.
- Орган местного самоуправления сможет самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы плательщиков единого налога (от 1,5% до 3% при уплате НДС и от 2,5% до 5% — при включении НДС в состав единого налога).
- Для ФЛП, которые будут вести учет доходов (доходов и расходов) через электронный кабинет, вводится новый электронный сервис – автоматическое заполнение информации о доходах, полученных и с применением РРО, а также автоматическое заполнение и проверка в электронном кабинете налоговой декларации и после ее подписания налогоплательщиком представления через электронный кабинет в контролирующий орган.
- Обязательность РРО, но с ельские советы будут сами принимать решение о возможности торговли лекарственными средствами на территории громады без применения РРО с применением расчетных книг.
- Введение вопросов, которые будут в ходе фактических проверок. Законопроектом запрещено требовать у ФЛП или его работника какие-либо документы, касающиеся происхождения товара, при проведении фактической проверки.
- Налоговым органам предоставляется возможность назначать внеплановую проверку ФЛП в случае повторного нарушения порядка осуществления расчетных операций.
- Установление требований по ведению общего учета товарных запасов.
- Комиссию банков за оказание услуг ограничат.
В Украине массово становятся ФЛП
В Украине за январь – ноябрь 2021 года 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таких стало почти 2 миллиона.
Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Таким образом, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога.
Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.
Заметим, что за январь – август этого года налоговый долг ФЛП вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен – на национальном уровне и 4,8 миллиарда гривен – на местном.
Напомним, что ФЛП получат единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен. Смогут их получить застрахованные ФЛП и наемные работники тех отраслей бизнеса, наиболее пострадавших во время жесткого карантина в апреле этого года.
Ранее мы также писали, что в следующем году в Украине увеличится часть налогов. Связано это с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.