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ТОП-10 марок авто, проданных на электронных торгах в 2020-м

15 марта, 16:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

СЕТАМ пустил с молотка 1258 арестованных легковушек

В 2020 году через Сервис электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket ГП "СЕТАМ"), который пустил с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен, реализовали 1258 арестованных легковых автомобилей на общую сумму 142 323 983 грн.

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Об этом сервис сообщает на своей странице в Facebook.

Больше всего на OpenMarket продали авто таких марок:

  • ВАЗ – 178 авто на общую сумму 4 088 894 грн;
  • Daewoo – 105 авто (4 039 988 грн);
  • Volkswagen – 70 авто (10 158 857 грн);
  • Toyota – 51 авто (13 160 467 грн);
  • Nissan – 50 авто (7 354 255 грн).

Читайте также: В Украине пустили с молотка имущество на 9,3 млрд гривен

Во вторую пятерку ТОП-10 вошли:

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  • Hyundai – 45 авто (9 200 089 грн);
  • Renault – 36 авто (5 784 359 грн);
  • Ford – 35 авто (2 590 027 грн);
  • Kia – 30 авто (5 250 972 грн);
  • Skoda – 27 авто (3 914 951 грн).
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Однако самым дорогим автомобилем в 2020 году стал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, который ушел с молотка за 1 443 тыс. грн.

Напомним, СЕТАМ не смог продать конфискованный за контрабанду сигарет самолет Ан-2, поэтому бесплатно передал его военной части А1688 в Николаеве.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был самый большой спрос и как проводили торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале: "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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торги арест Минюст автомобили продажи аукционы СЕТАМ залоговое имущество OpenMarket

Источник: Сегодня

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