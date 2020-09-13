В Украине пустили с молотка имущество на 9,3 млрд гривен

Госпредприятие СЕТАМ, на аукционах которого недавно пустили с молотка 20 самолетов, в целом провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

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"СЕТАМ с 2015 года осуществляет мероприятия по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, содержащихся в ней, организацию и проведение электронных торгов и другие функции... Командой предприятия было проведено 63 656 успешных аукционов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%", - рассказал гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

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При этом он отметил, что частные исполнители показали существенные результаты по продаже имущества, которые в 2020 году превысили показатели Государственной исполнительной службы на 332 млн гривен.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

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Кроме того, мы рассказывали, как на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленину:

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