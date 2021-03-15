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ТОП-10 марок авто, проданих на електронних торгах 2020 року

15 березня, 16:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

СЕТАМ пустив з молотка 1258 арештованих легковиків

2020 року через Сервіс електронних торгів арештованим майном (OpenMarket ДП "СЕТАМ"), який пустив з молотка птахофабрику майже за мільярд гривень, реалізували 1258 арештованих легкових автомобілів на загальну суму 142 323 983 грн.

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Про це сервіс повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше на OpenMarket продали авто таких марок:

  • ВАЗ — 178 авто на загальну суму 4 088 894 грн;
  • Daewoo — 105 авто (4 039 988 грн);
  • Volkswagen — 70 авто (10 158 857 грн);
  • Toyota — 51 авто (13 160 467 грн);
  • Nissan — 50 авто (7 354 255 грн).

Читайте також: В Україні пустили з молотка майно на 9,3 млрд гривень

У другу п’ятірку ТОП-10 увійшли:

В тренді
ТОП-10 марок авто, проданих на електронних торгах 2020 року
  • Hyundai — 45 авто (9 200 089 грн);
  • Renault — 36 авто (5 784 359 грн);
  • Ford — 35 авто (2 590 027 грн);
  • Kia — 30 авто (5 250 972 грн);
  • Skoda — 27 авто (3 914 951 грн).
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Однак найдорожчим автомобілем 2020 року став позашляховик Toyota Land Cruiser 200, 2016 року випуску, який пішов з молотка за 1 443 000 грн.

Нагадаємо, СЕТАМ не змiг продати конфіскований за контрабанду сигарет літак Ан-2, тому безкоштовно передав його військовій частини А1688 в Миколаєві.

Раніше сайт "Сьогодні" дізнався у директорів найбільших державних онлайн-аукціонів, як протягом карантину змінювалася кількість клієнтів, на які лоти був більший попит і як проводили торги в умовах епідемії. Детальніше про це читайте в спеціальному матеріалі: "Держаукціони в карантин: авто можуть доставити під ганок, а покупців арештованого майна розсекретили".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав про найцікавіші лоти СЕТАМ і з'ясовував, яку справу можна відкрити завдяки придбанню арештованого майна. Крім того, новини "Сьогодні" розповідали, як OpenMarket пропонує пускати з молотка пам'ятники Леніну. Детальніше про це дізнавайтеся з нашого сюжету:

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Джерело: Сьогодні

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