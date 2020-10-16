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В Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен

16 октября, 12:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ходе торгов стартовая цена одного из лотов выросла на 5 935%

В Украине продали на аукционе арестованную птицефабрику за 990 млн гривен. Торги прошли по двум лотам – один объект расположен в Киеве, второй – в селе Пуховка Киевской области. Рост цены по первому лоту составил 447%, во второму – 5 935%.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

Площадь птицефабрики в Киеве составляет 5,8 тыс. кв. м, а имущественного комплекса в Пуховке – 126,6 тыс. кв. м. По обоим лотам на аукционах зарегистрировалось и оплатило гарантийные взносы по четыре участника.

"У победителей есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лоты... Если победители не рассчитаются вовремя, им придется потерять немалые гарантийные взносы, а право на покупку этого имущества перейдет к следующему участнику", – добавил гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

По птицефабрике размер гарантийного взноса составляет 6,3 млн гривен, а по имущественному комплексу в Пуховке – 248 тыс. гривен.

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Напомним, в целом СЕТАМ провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Кроме того, мы рассказывали, как на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленину:

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птицефабрика аукционы СЕТАМ OpenMarket

Источник: Сегодня

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