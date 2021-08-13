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Microsoft будет снабжаться чистой электроэнергией

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 19:06
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Компания Microsoft будет получать электричество с солнечной фермы Old 300 Solar Center
Датская энергетическая компания будет поставлять Microsoft электроэнергию. Коллаж: "Сегодня"
Датская энергетическая компания будет поставлять Microsoft электроэнергию. Коллаж: "Сегодня"

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения Microsoft нашла поставщика зеленой электроэнергии.

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Поставкой займется крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted, пишет RenEn.

Чистой электроэнергией снабжать Microsoft будет электростанция Old 300 в Техасе (США), принадлежащая датской компании. Объем инвестиций оценивается в 400 млн долларов.

Объем уже существующего договора – 430 МВт. Ожидается, что солнечная электростанция начнет работу во втором квартале 2022 года.

Что известно о компании Ørsted

По данным "Википедии", Ørsted является крупнейшей энергетической компанией в Дании. Это один из лидеров в сегменте шельфовой ветронергетики в мире. 50.1% компании принадлежит государству, а более чем 5% акций владеют The Capital Group Companies, Inc. и SEAS-NVE A.m.b.A. О владельцах пакетов акций менее 5% ничего не известно – они остаются анонимными.

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К 2024 году компания планирует внедрить самые мощные в мире ветрогенераторы мощностью 13-15MW.

Amazon переходит на зеленую энергию

Интернет-гигант Amazon нашел поставщика зеленой энергии и заключил договор с французским концерном TotalEnergies (до недавнего времени – Total). Объем договора – 474 МВт возобновляемой мощности в США и Европе. Кроме того, партнеры рассчитывают расширить свое сотрудничество на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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