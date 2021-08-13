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Microsoft забезпечуватиметься чистою електроенергією

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 серпня, 19:06
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Компанія Microsoft отримуватиме електрику з сонячної ферми Old 300 Solar Center
Датська енергетична компанія поставлятиме Microsoft електроенергію. Колаж: "Сьогодні"
Датська енергетична компанія поставлятиме Microsoft електроенергію. Колаж: "Сьогодні"

Одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft знайшла постачальника зеленої електроенергії.

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Постачанням займеться найбільша енергетична компанія Данії Ørsted, пише RenEn.

Чистою електроенергією постачатиме Microsoft електростанція Old 300 в Техасі (США), що належить данській компанії. Обсяг інвестицій оцінюється в 400 млн доларів.

Обсяг вже існуючого договору – 430 МВт. Очікується, що сонячна електростанція почне роботу в другому кварталі 2022 року.

Що відомо про компанію Ørsted

За даними "Вікіпедії", Ørsted є найбільшою енергетичною компанією в Данії. Це один з лідерів в сегменті шельфової вітроенергетики в світі. 50.1% компанії належить державі, а більш ніж 5% акцій володіють The Capital Group Companies, Inc. і SEAS-NVE A.m.b.A. Про власників пакетів акцій менше 5% нічого не відомо – вони залишаються анонімними.

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До 2024 року компанія планує впровадити найпотужніші в світі вітрогенератори потужністю 13-15MW.

Amazon переходить на зелену енергію

Інтернет-гігант Amazon знайшов постачальника зеленої енергії і уклав договір з французьким концерном TotalEnergies (до недавнього часу – Total). Обсяг договору – 474 МВт відновлюваної потужності в США і Європі. Крім того, партнери розраховують розширити свою співпрацю на Близькому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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