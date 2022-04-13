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Меньших цен уже не найти: как подорожала техника с начала войны в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 18:07
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Рассказываем, как выросли цены на самые популярные гаджеты в Украине с начала военного положения
Цены на технику в Украине заметно выросли
Цены на технику в Украине заметно выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину цены на популярную технику выросли. Некоторые товары подорожали на незначительную сумму, однако некоторые гаджеты теперь гораздо дороже, чем это было до военного положения.

"Сегодня" сравнили, сколько украинцы отдавали за технику в феврале 2022 года, и сколько приходится отдавать сейчас.

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На сколько подорожали гаджеты

Для сравнения цен мы выбрали ресурс E-Katalog. Там в разделе "Популярное" мы выбрали гаджеты, которые покупают чаще всего.

Например, среди телефонов популярный Apple iPhone Xr 128GB по состоянию на начало февраля стоил 16 993 грн. Данные за 28 февраля показывают, что средняя цена поднялась до 18 223 грн, а пика она достигла ровно через месяц – 20 642 грн. К середине апреля произошло умеренное удешевление на сумму до тысячи гривен.

Еще одна популярная модель Samsung Galaxy A52s 5G также подорожала с начала военного положения. Цена на него менялась так:

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  • 21 февраля – 11 682 грн;
  • 21 марта – 14 514 грн;
  • 11 апреля – 13 167 грн.

Xiaomi Redmi 10 также претерпел удорожание. Когда к концу февраля цена на него составляла 5 465 грн, то уже на конец марта она достигла отметки 6 790 грн, а по состоянию на 11 апреля средняя цена на телефон – 6 854 грн.

Подорожали и смартчасы. К примеру популярная модель Samsung Galaxy Watch Active к концу февраля стоила 6 221 грн, а уже в середине марта 7 199 грн. Как и некоторые предыдущие примеры, цена снизилась в начале апреля, и по состоянию на 11 число такая модель стоит 6 258 грн.

А вот цена на Apple Watch 6 Aluminum в марте и апреле росла не так активно. Эти смартчасы в феврале, марте и апреле стоили 12 975 грн, 14 829 грн, 14 350 грн в соответствии.

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Цены выросли и на планшеты. На Xiaomi Pad 5 цены менялись так:

  • 21 февраля – 12 192 грн;
  • 28 марта – 14 736 грн;
  • 11 апреля – 14 287 грн.

А на планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite так:

  • 21 февраля – 10 401 грн;
  • 28 марта – 12 597 грн;
  • 11 апреля – 13 145 грн.

Следовательно, цены на разные гаджеты с начала военного положения выросли. На большинство товаров пик роста пришелся на конец марта. Уже в апреле на большинство из них цены постепенно пошли вниз.

Какие самые популярные товарные знаки принадлежат россиянам

Сегодня рассказывали, что украинцы, покупая товары под некоторыми известными торговыми марками, отдают деньги российскому агрессору.

Итак, самые популярные ТМ, принадлежащие россиянам, таковы: марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема/ Тема), чаи (Лисма, Curtis, Майский), молочные продукты (Простоквашино, Актуаль, Веселый молочник, Чудо), косметика (Faberlic), лекарство (виферон, диоксидин, реабилар), пиво (Балтика, Жигули) и даже СМИ (АиФ, РБК).

Будут ли такие марки дальше на украинском рынке, читайте в нашем материале.

Мы также рассказывали, в каких городах полки переполнены продуктами, а где их не хватает, и что в Украине дорожает больше всего.

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