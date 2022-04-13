Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и дизтоплива: как изменятся цены на АЗС

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 12:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правительство озвучило среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец апреля 2022 года
Цены на бензин в Украине пересчитали: что это значит
Цены на бензин в Украине пересчитали: что это значит / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Правительство обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец апреля, по которой высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Реклама

По сравнению с концом марта средняя цена на бензин подорожала на 34 копейки, а дизтопливо – на 22 копейки/литр.

Теперь АЗС должны продавать бензин не дороже 33,87 грн/л, а дизтопливо – 37,65 грн/л.

Ситуация на рынке горючего в Украине

Российские оккупанты обстреляли десятки украинских нефтебаз, продолжаются боевые действия на востоке. Поэтому украинские компании пытаются найти новые пути поставок горючего и нарабатывают новые маршруты.

Реклама

Дизельное топливо есть почти на всех АЗС Украины. Его продают во всех крупных сетях, цена стартует от 34,29 грн/л. В среднем за литр ДТ просят 37,25 грн.

Бензин А-92 есть практически на всех огромных АЗС, не считая Socar и "Нефтек". Цены за литр начинаются с 32,22 грн. Средняя стоимость остается на уровне 33,61 грн./л.

А-95 также пока есть на сетях заправок всюду, кроме Socar и "БРСМ-Нефть". Стоимость этого бензина стартует от 33 грн/л, а в среднем литр сбывают по 33,94 грн.

Реклама

Ранее мы рассказывали, грозит ли Украине дефицит горючего из-за войны, и писали, что в Германии на АЗС подорожали практически все виды горючего.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять