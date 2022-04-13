Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и дизтоплива: как изменятся цены на АЗС

Правительство обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец апреля, по которой высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
По сравнению с концом марта средняя цена на бензин подорожала на 34 копейки, а дизтопливо – на 22 копейки/литр.
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Теперь АЗС должны продавать бензин не дороже 33,87 грн/л, а дизтопливо – 37,65 грн/л.
Ситуация на рынке горючего в Украине
Российские оккупанты обстреляли десятки украинских нефтебаз, продолжаются боевые действия на востоке. Поэтому украинские компании пытаются найти новые пути поставок горючего и нарабатывают новые маршруты.
Дизельное топливо есть почти на всех АЗС Украины. Его продают во всех крупных сетях, цена стартует от 34,29 грн/л. В среднем за литр ДТ просят 37,25 грн.
Бензин А-92 есть практически на всех огромных АЗС, не считая Socar и "Нефтек". Цены за литр начинаются с 32,22 грн. Средняя стоимость остается на уровне 33,61 грн./л.
А-95 также пока есть на сетях заправок всюду, кроме Socar и "БРСМ-Нефть". Стоимость этого бензина стартует от 33 грн/л, а в среднем литр сбывают по 33,94 грн.
Ранее мы рассказывали, грозит ли Украине дефицит горючего из-за войны, и писали, что в Германии на АЗС подорожали практически все виды горючего.