Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и дизтоплива: как изменятся цены на АЗС

Правительство озвучило среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец апреля 2022 года

Цены на бензин в Украине пересчитали: что это значит / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Правительство обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец апреля, по которой высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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По сравнению с концом марта средняя цена на бензин подорожала на 34 копейки, а дизтопливо – на 22 копейки/литр.

Теперь АЗС должны продавать бензин не дороже 33,87 грн/л, а дизтопливо – 37,65 грн/л.

Ситуация на рынке горючего в Украине

Российские оккупанты обстреляли десятки украинских нефтебаз, продолжаются боевые действия на востоке. Поэтому украинские компании пытаются найти новые пути поставок горючего и нарабатывают новые маршруты.

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Дизельное топливо есть почти на всех АЗС Украины. Его продают во всех крупных сетях, цена стартует от 34,29 грн/л. В среднем за литр ДТ просят 37,25 грн.

Бензин А-92 есть практически на всех огромных АЗС, не считая Socar и "Нефтек". Цены за литр начинаются с 32,22 грн. Средняя стоимость остается на уровне 33,61 грн./л.

А-95 также пока есть на сетях заправок всюду, кроме Socar и "БРСМ-Нефть". Стоимость этого бензина стартует от 33 грн/л, а в среднем литр сбывают по 33,94 грн.

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Ранее мы рассказывали, грозит ли Украине дефицит горючего из-за войны, и писали, что в Германии на АЗС подорожали практически все виды горючего.