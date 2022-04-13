Мінекономіки підвищило середню вартість бензину та дизпалива: як зміняться ціни на АЗС

Уряд озвучив середню вартість бензину та дизпального на кінець квітня 2022 року

Ціни на бензин в Україні перерахували: що це означає / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Уряд оприлюднив середню вартість бензину та дизпального на кінець квітня, за якою обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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У порівнянні з кінцем березня середня ціна на бензин подорожчала на 34 копійки, а дизпального – на 22 копійки/літр.

Тепер АЗС мають продавати бензин не дорожче за 33,87 грн/л, а дизпальне – 37,65 грн/л.

Ситуація на ринку пального в Україні

Російські окупанти обстріляли десятки українських нафтобаз, продовжуються бойові дії на сході. Тому українські компанії намагаються знайти нові шляхи постачання пального та напрацьовують нові маршрути.

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Дизельне пальне є майже на всіх АЗС України. Його продають у всіх великих мережах, ціна стартує від 34,29 грн/л. У середньому за літр ДП просять 37,25 грн .

Бензин А-92 є майже на всіх великих АЗС, крім Socar і "Нефтек". Ціни за літр починаються з 32,22 грн. Середня вартість залишається на рівні 33,61 грн./л .

А-95 також поки що є на мережах заправок усюди, крім Socar та "БРСМ-Нафта". Вартість цього бензину стартує від 33 грн/л, а в середньому літр збувають по 33,94 грн.

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Раніше ми розповідали, чи загрожує Україні дефіцит пального через війну, і писали, що у Німеччині на АЗС подорожчали майже всі види пального.