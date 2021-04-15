Локдаун и угроза войны: какие еще ключевые риски для Украины учел Нацбанк

Замедление экономики Украины и ухудшение прогноза ВВП на 2021 год Национальным банком было вызвано усилением карантина, а также низкими темпы вакцинации в нашей стране и во всем мире.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе отметили, что ключевым риском для макропрогноза стали новые волны пандемии и штаммы коронавируса, которые заставили мир возвращаться к усилению карантина в I квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности.
А низкие темпы вакцинации в Украине создают дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.
Актуальными также являются другие риски:
- эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
- волатильность на мировых рынках капитала;
- резкое ухудшение условий торговли.
Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что на ситуацию на валютном рынке Украины повлияла эскалация на Донбассе. Иностранные инвесторы стали меньше интересоваться украинским гособлигациям и увеличили спрос на иностранную валюту, что усилило давление на гривню.
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