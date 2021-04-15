Локдаун и угроза войны: какие еще ключевые риски для Украины учел Нацбанк

Бизнес частично адаптировался к новым условиям, но карантины и локдауны замедляют восстановление деловой активности

Замедление экономики Украины и ухудшение прогноза ВВП на 2021 год Национальным банком было вызвано усилением карантина, а также низкими темпы вакцинации в нашей стране и во всем мире.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что ключевым риском для макропрогноза стали новые волны пандемии и штаммы коронавируса, которые заставили мир возвращаться к усилению карантина в I квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности.

А низкие темпы вакцинации в Украине создают дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.

Актуальными также являются другие риски:

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

волатильность на мировых рынках капитала;

резкое ухудшение условий торговли.

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Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что на ситуацию на валютном рынке Украины повлияла эскалация на Донбассе. Иностранные инвесторы стали меньше интересоваться украинским гособлигациям и увеличили спрос на иностранную валюту, что усилило давление на гривню.

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