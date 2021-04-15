Нацбанк ухудшил прогноз ВВП и объяснил замедление экономики Украины

В конце 2020 экономика почти достигла докризисного уровня, но начало 2021 внесло неприятные коррективы

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это было сделано прежде всего из-за потерь, связанных с усилением и продолжением карантина. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

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В НБУ рассказали, что в IV квартале прошлого года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 ее восстановление несколько замедлилось.

Во-первых, введение новых карантинных ограничений привело к подавлению деловой активности.

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Во-вторых, эффект низких прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота.

В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияли на ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.

Сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта. В то же время по итогам марта, несмотря на "карантин красных зон", ожидается рост реального сектора экономики за счет эффекта низкой базы сравнения и фактического улучшения показателей предприятий. С учетом этих факторов ожидается сокращение экономики в годовом измерении по итогам I квартала.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует в Украине рост ВВП на 4% в 2021 году и 3,4% в 2022-м.

Также сообщалось, что в марте 2021 Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 до 3,8% ВВП после прошлого повышения с 1,5% до 3%. А вот на 2022 прогноз стал немного хуже – 3% роста вместо 3,1%.

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