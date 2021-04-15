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Локдаун і загроза війни: які ще ключові ризики для України врахував Нацбанк

15 квітня, 15:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Бізнес частково адаптувався до нових умов, але карантини і локдауни уповільнюють відновлення ділової активності

Уповільнення економіки України та погіршення прогнозу ВВП на 2021 рік Національним банком було викликане посиленням карантину, а також низькими темпи вакцинації в нашій країні та усьому світі.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зауважили, що ключовим ризиком для макропрогнозу стали нові хвилі пандемії та штами коронавірусу, які змусили світ повертатися до посилення карантинних обмежень у I кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових умов, це сповільнює відновлення ділової активності.

А низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат при одночасному посиленні інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

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Актуальними є також інші ризики:

  • ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;
  • волатильність на глобальних ринках капіталу;
  • різке погіршення умов торгівлі.
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Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що на ситуацію на валютному ринку України вплинула ескалація на Донбасі. Іноземні інвестори стали менше цікавитися українськими держоблігаціями і збільшили попит на іноземну валюту, що посилило тиск на гривню.

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НБУ війна прогноз макропоказники війна в Україні локдаун коронакриза

Джерело: Сьогодні

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