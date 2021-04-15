Локдаун і загроза війни: які ще ключові ризики для України врахував Нацбанк

Уповільнення економіки України та погіршення прогнозу ВВП на 2021 рік Національним банком було викликане посиленням карантину, а також низькими темпи вакцинації в нашій країні та усьому світі.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У регуляторі зауважили, що ключовим ризиком для макропрогнозу стали нові хвилі пандемії та штами коронавірусу, які змусили світ повертатися до посилення карантинних обмежень у I кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових умов, це сповільнює відновлення ділової активності.
А низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат при одночасному посиленні інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.
Актуальними є також інші ризики:
- ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;
- волатильність на глобальних ринках капіталу;
- різке погіршення умов торгівлі.
Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що на ситуацію на валютному ринку України вплинула ескалація на Донбасі. Іноземні інвестори стали менше цікавитися українськими держоблігаціями і збільшили попит на іноземну валюту, що посилило тиск на гривню.
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