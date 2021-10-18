Лихорадка цен на газ в Европе: почему голубое топливо резко оказалось дефицитным

Биржи ведут себя непредсказуемо: от чего зависят цены на газ в Европе и что будет дальше

Почему цены на газ в Европе растут и падают

Осень 2021 поразила Европу газовым кризисом. Цены на голубое топливо на свободном рынке подскочили до небывалых показателей.

Самой высокой была цена в 2 тыс., после чего произошел резкий обвал на бирже, и стоимость упала более чем 35%.

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Такие рекордные колебания заметны в течение конца лета и начала осени 2021 года.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, от чего зависит цена на газовые фьючерсы и почему Европа оказалась в энергетической ловушке.

Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии рассказал, что для такого резкого скачка цен есть ряд объективных и субъективных факторов.

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Паника на бирже

Несмотря на то, что биржевые цены сильно оторвались от реальных, физических значений, определенная часть потребителей все равно покупает голубое топливо по близкой к этим показателям стоимости.

"Это те, кому нужен газ, те у кого нет долгосрочных контрактов или этих контрактов не хватает. Это прежде всего промышленные предприятия в Европе. Некоторые из них уже заявили, что останавливают работу", – говорит эксперт.

По мнению Дмитрия Марунича, спрогнозировать в такой ситуации что-то очень сложно, именно в силу специфики биржевого рынка.

"Биржи ведут себя непредсказуемо, не найду ни одного человека ни в Украине ни за рубежом, который предусмотрел бы такой резкий скачок цен", – заверил Марунич.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также отмечает, что те цены, которые пугают украинских обывателей – не являются реальным показателем.

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"Это фьючерсы – это чистая спекуляция, пари. Фьючерсный рынок он довольно большой и то, что вы видите – это исключительно спекулятивные игры. Однако это отражается и на реальных ценах на газ", – отметил Охрименко.

Незаполненные подземные хранилища

Европа начала использование газа из своих подземных хранилищ, запасы в которых являются самыми низкими за всю историю наблюдений.

Голубым топливом европейские ПХГ заполнены лишь на 77,13% от общего объема, а 13 октября отбор в первый раз существенно превысил закачку и этот процесс продолжается дальше.

"Эти объективные причины есть, были и будут оставаться. А есть субъективные – это паника на рынке", – отметил Марунич и добавил, что уровень наполненности ПХГ является одним из главных показателей.

Резкий рост спроса

По мнению Александра Охрименка, основной причиной колебаний цен на газ стал коронакризис 2020 года.

"В прошлом году цена на газ упала ниже 100 долларов, так как не работали почти целые страны. В этом году таких локдаунов уже не было и рынок ожил, резко вырос спрос на энергоносители и не только в Европе", – сказал эксперт.

По словам Охрименко, эта ситуация вызвала обычный дефицит на спотовом рынке газа, так как основным потребителем голубого топлива является промышленность, а не население.

Коррекция рынка

По мнению Дмитрия Марунича, коррекция рынка должна обязательно состояться, так как эта ситуация может спровоцировать обратный эффект.

"Европейская экономика не выдержит таких цен, то есть ситуация будет постепенно улучшаться. Думаю, что долго это не может продолжаться, так как если остановится часть европейской промышленности, объективно упадет спрос на газ и цены пойдут в обратную сторону", – говорит эксперт.

По словам Марунича, производителям также не выгодны такие огромные цены, поскольку потом будет так называемый "откат" и коррекция должна произойти примерно через 3-6 месяцев.

Александр Охрименко рассказал, что по поводу коррекции рынка существуют совершенно разные прогнозы. Некоторые эксперты отмечают, что цены на газ нормализуются в течение месяца, а кто-то считает, что только через полгода.

"Поскольку цена резко начала расти, она может так же резко упасть. Невозможно точно сказать", – говорит президент Украинского аналитического центра.

Таким образом, основными причинами снижения или роста цены на газ сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает:

психологические характеристики;

заполненность хранилищ,

ожидания продавцов;

состояние европейской промышленности;

объем потребления газа в ЕС;

способность поставить газ другими путями;

погодные условия.

"Все эти факторы – это правда. Фактор "Северного потока-2" также не стоит списывать. Он, очевидно, не такой, каким его пытаются представить, однако "Газпром" также игрок в этом контексте", – рассказал эксперт.

Ранее "Сегодня" писали, что газопровод "Северный поток-2" действительно может иметь свое влияние на эту ситуацию, хотя и не прямое.

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, Россия пытается использовать ситуацию в Европе в свою пользу, чтобы как можно быстрее запустить "Северный поток-2".

Когда газопровод может получить сертификацию, читайте в нашем материале.