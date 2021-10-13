Самое большое "удивление" года: как менялась цена на газ в Европе

"Сегодня" сделали инфографику, чтобы показать, как менялись цены на природный газ в Европе за этот год

Как менялись цены на газ - инфографика / Фото: Коллаж: Сегодня

За последний год цены на природный газ на свободном рынке в Европе пережили одно из самых стремительных повышений и падений в истории.

"Сегодня" создали для вас инфографику, которая наглядно демонстрирует рост и падение цены.

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Стремительное повышение началось весной 2021 года. Цена голубого топлива за прошлый октябрь и нынешний отличается более чем в 10 раз.

Максимум, которого достиг показатель, были 2 тыс. долларов за тысячу кубометров газа.

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Стоит отметить, что эта цена не является 100% объективным показателем, ее стоит считать достаточно спекулятивной.

"Никто не отменял биржевых спекулянтов, которые на каждом таком "биржевом пузыре" зарабатывают сотни миллионов, если не миллиардов", – говорит в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс на саммите ЕС-Западные Балканы рассказала, что ожидает таких высокий цен в течение всей зимы. А снижаться они начнут только после окончания отопительного сезона.

Но это произошло гораздо раньше, чем ожидалось. На следующий день после рекордного скачка цены обвалились более чем 35% и продолжают тенденцию падения дальше.

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Причиной такого стремительного пике считают высказывания Путина накануне, который заявил, что России не нужен ажиотаж вокруг биржевых цен на природный газ.

Некоторые эксперты считают, что цена на газ напрямую зависит от желания России поскорее сертифицировать и запустить "Северный поток – 2".

Впрочем, Алексей Лупоносов уверен, что желание поскорее запустить газопровод не может влиять напрямую на биржевые цены на газ. Однако Россия пытается максимально использовать ситуацию в свою пользу.