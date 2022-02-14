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Курс и цены в панике: как слухи о вторжении РФ в Украину бьют по экономике

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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14 февраля, 19:40
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Вместе с экспертами, мы оценили негативные последствия для финансовой сферы от присутствия российских военных около украинских границ
Рассказываем, что ждет украинцев
Рассказываем, что ждет украинцев / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Текущая неделя началась для украинской национальной валюты с обвала – котировки доллара на межбанке в понедельник пошли вверх.

Негативный новостной фон отразился и на стоимости украинских долговых бумаг на мировых рынках – их котировки начали снижаться. В экономике продолжается отток капитала, Минфин не может одалживать сколь-нибудь значимые суммы на аукционах по продаже ОВГЗ, а правительство вынуждено выделять крупную сумму, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, во сколько экономике обходится стягивание Россией военных к нашим границам.

Фестиваль паники и истерики

На прошлой неделе казалось, что валютный рынок успокоился. Гривна на межбанке укреплялась, Нацбанк выкупал излишки валюты, а на наличном рынке "американца" можно было купить уже за 27,9 грн. Но на выходных появились новости об отзыве граждан западных стран, переносе посольств из Киева во Львов, а также слухи о запрете полетов над Украиной и бегстве олигархов. Все это привело к панике на валютным рынке и массовой скупке долларов и евро.

Доллар в понедельник на межбанке подорожал до 28,5 грн, а на наличном рынке его продавали по 29 грн, – поясняет "Сегодня" руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. – Из-за увеличившихся рисков вторжения РФ, можно сказать, что на рынке наблюдается паника среди покупателей. А потенциальные продавцы в такой ситуации предпочитают придержать валюту, что лишь усиливает перекос баланса.

При этом НБУ пытается сглаживать колебания и не допускать резкого взлета и падения курса. Например, во время прошлой волны паники регулятору пришлось потратить 1,5 млрд долларов на валютные интервенции за две недели. То есть, каждый день обходился в среднем в 100 млн долларов.

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Правда, потом, когда паника немного улеглась, Нацбанк выкупил около 600 млн долларов с рынка, не давая гривне так же резко укрепиться, – продолжает Шевчишин. – Но интервенциями потери не ограничиваются. Рост ставок доходности еврооблигаций фактически отрезал страну от заимствований на свободном рынке.

Заработают спекулянты

Опрошенные "Сегодня" эксперты считают, что на валютной панике кто-то неплохо заработает. Ведь, кроме военной агрессии есть еще и факторы влияния мировой экономики.

Текущая ситуация является итогом двух разных драйверов, – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, – Первый – это ожидания касаемо ужесточения политики ФРС: сокращение стимулов и повышения процентной ставки. Здесь все просто – сначала регулятор накачивал систему деньгами, которые перетекали в активы развивающихся стран, а теперь изымает их, что способствует оттоку капитала из рисковых инструментов обратно в долларовые. Второй – спекуляция на возможной эскалации военного конфликта.

По его словам, даже если крупные игроки не верят в угрозу вторжения, однако заработать денег на представившейся возможности они совершенно не против.

Предпосылки для падения гривны уже существовали из-за глобальной тенденции к перетоку капитала в США, но происходить этот процесс может долго, а тут выдался отличный повод ускорить процесс и подтолкнуть курс к желаемой цели куда быстрее, – продолжает Родлер.

В январе курс взлетел с 27,25 до 28,98 грн за доллар, но к концу прошлой недели вернулся к 27,88. Такие "качели" возникает только из-за активности спекулянтов и свидетельствуют об отсутствии возможности у центробанка полностью контролировать процесс.

Долговой кризис

В такой ситуации наблюдается все меньше желающих инвестировать в украинские облигации госзайма. Ведь доходность по ним не очень высокая, а риски растут.

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В условиях резких курсовых колебаний инвесторам стало еще сложнее рассчитывать доходность украинских долговых бумаг и риски по ним, – продолжает Серегй Родлер. – Из-за этого Минфину удалось привлечь лишь 10,8 млрд грн от размещения ОВГЗ.

Это самый низкий объем с середины прошлого года и его хватит лишь чтобы покрыть порядка половины необходимой суммы выплат по внутреннему долгу за месяц. В феврале ситуация еще хуже – было привлечено менее 1% от необходимой суммы для обслуживания внутреннего госдолга за месяц.

Правда, тут на помощь пришли западные страны, которые поддержали нашу экономику в этот сложный период.

С внешними долгами все не так уж и плохо, – поясняет "Сегодня" ситуацию экономист Даниил Монин. – За счет выделения Европой 1.2 млрд евро, Великобританией – 2 млрд. фунтов и Канадой 120 млн долларов, нам евробонды в этом году уже точно будут не нужны. А значит и цена внешних займов для Украины не важна.

Куда хуже, по словам экономиста, обстоят дела с доверием бизнеса в отношении властей. Происходит это из-за возросшего в последнее время давления со стороны государства.

Власть в последние годы формирует негативный бизнес-климат благодаря "реформам" Даниила Гетманцева и Сергея Марченко, – говорит Даниил Монин. Из-за этого внешние инвестиции, если не считать реинвестиций самого бизнеса, фактически уже два года находятся на нуле.

По словам экономиста, так называемая "борьба с олигархами" способствовала ускорению вывода денег из страны. Этот процесс ускорился еще в ноябре-декабре, когда влияния фактора российской угрозы не было еще таким заметным.

Цены вырастут

Ну и наконец, давайте попробуем оценить влияние новостей на кошельки простых граждан. В первую очередь, выросший курс доллара со временем отразится на всей цепочке поставок импортных товаров.

Например, если вы решили приобрести смартфон по цене 200 долларов, то из-за роста курса американской валюты на 1 гривну, переплатите на нем в среднем 200 гривен.

Кроме того, впоследствии рост курса обернётся дополнительной инфляцией по всей группе товаров и услуг. Ведь продолжается рост цен на энергоносители, которые будут закладывать в цену любого товара для потребителя.

Инфляция с учетом нынешнего роста курса гривны может быть на 0.5-1% выше по итогам года, – резюмирует Даниил Монин. – Но это не так существенно на фоне мировых процессов роста цен, которые влияют на Украину. Даже в США инфляция вышла на максимум за последние 40 лет – 7.5%.

Ранее мы писали о том, как ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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