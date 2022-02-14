Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Курс і ціни в паніці: як чутки про вторгнення РФ до України б'ють по економіці

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 19:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з експертами ми оцінили негативні наслідки для фінансової сфери від присутності російських військових біля українських кордонів
Розповідаємо, що чекає на українців
Розповідаємо, що чекає на українців / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поточний тиждень розпочався для української національної валюти з обвалення – котирування долара на міжбанку у понеділок пішли вгору.

Негативне новинне тло позначилося також на вартості українських боргових паперів на світових ринках – їхні котирування почали знижуватися. В економіці триває відтік капіталу, Мінфін не може позичати значні суми на аукціонах з продажу ОВДП, а уряд змушений виділяти велику суму, щоб гарантувати безпеку польотів над Україною.

Реклама

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, скільки економіці обходиться стягування Росією військових до наших кордонів.

Фестиваль паніки та істерики

Минулого тижня здавалося, що валютний ринок заспокоївся. Гривня на міжбанку зміцнювалася, Нацбанк викуповував надлишки валюти, а на готівковому ринку "американця" можна було купити вже за 27,9 грн. Але на вихідних з'явилися новини про відкликання громадян західних країн, перенесення посольств з Києва до Львова, а також чутки про заборону польотів над Україною та втечу олігархів. Все це призвело до паніки на валютному ринку та масової скуповування доларів та євро.

Долар у понеділок на міжбанку подорожчав до 28,5 грн, а на готівковому ринку його продавали за 29 грн, – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. – Через ризики вторгнення РФ, що зросли, можна сказати, що на ринку спостерігається паніка серед покупців. А потенційні продавці в такій ситуації надають перевагу притримати валюту, що лише посилює перекіс балансу.

Водночас НБУ намагається згладжувати коливання та не допускати різкого зльоту та падіння курсу. Наприклад, під час минулої хвилі паніки регулятор мусив витратити 1,5 млрд доларів на валютні інтервенції за два тижні. Тобто, щодня обходився в середньому в 100 млн. доларів.

Реклама

Щоправда, потім, коли паніка трохи вщухла, Нацбанк викупив близько 600 млн доларів з ринку, не даючи гривні так само різко зміцнитися, – продовжує Шевчишин. – Але інтервенціями втрати не обмежуються. Зростання ставок прибутковості єврооблігацій фактично відрізало країну від запозичень на вільному ринку.

Запрацюють спекулянти

Опитані експерти вважають, що на валютній паніці хтось непогано заробить. Адже крім військової агресії є ще й фактори впливу світової економіки.

Поточна ситуація є підсумком двох різних драйверів, – пояснює "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, – Перший – це очікування щодо жорсткості політики ФРС: скорочення стимулів та підвищення процентної ставки. Тут все просто – спочатку регулятор накачував систему грошима, які перетікали в активи країн, що розвиваються, а тепер вилучає їх, що сприяє відтоку капіталу з ризикових інструментів назад в доларові. Другий – спекуляція на можливій ескалації воєнного конфлікту.

За його словами, навіть якщо великі гравці не вірять у загрозу вторгнення, однак заробити грошей на можливості вони абсолютно не проти.

Передумови для падіння гривні вже існували через глобальну тенденцію до перетікання капіталу в США, але відбуватися цей процес може довго, а тут видався відмінний привід прискорити процес і підштовхнути курс до бажаної мети набагато швидше, – продовжує Родлер.

У січні курс злетів із 27,25 до 28,98 грн за долар, але до кінця минулого тижня повернувся до 27,88. Така "гойдалка" виникає лише через активність спекулянтів і свідчить про відсутність можливості центробанку повністю контролювати процес.

Боргова криза

У такій ситуації спостерігається дедалі менше охочих інвестувати в українські облігації держпозики. Адже прибутковість з них не дуже висока, а ризики зростають.

Реклама

В умовах різких курсових коливань інвесторам стало ще складніше розраховувати дохідність українських боргових паперів та ризики щодо них, – продовжує Сергій Родлер. – Саме тому Мінфіну вдалося залучити лише 10,8 млрд грн від розміщення ОВДП.

Це найнижчий обсяг з середини минулого року і його вистачить лише щоб покрити близько половини необхідної суми виплат за внутрішнім боргом за місяць. У лютому ситуація ще гірша – було залучено менше ніж 1% від необхідної суми для обслуговування внутрішнього держборгу за місяць.

Щоправда, на допомогу прийшли західні країни, які підтримали нашу економіку в цей складний період.

З зовнішніми боргами все не так уже й погано, – пояснює "Сьогодні" ситуацію економіст Данило Монін. – Завдяки виділення Європою 1.2 млрд євро, Великою Британією – 2 млрд фунтів та Канадою 120 млн доларів, нам євробонди цього року вже точно будуть не потрібні. Тобто, й ціна зовнішніх позик для України не важлива.

Набагато гірші, за словами економіста, справи з довірою бізнесу щодо влади. Відбувається це через тиск, що збільшився останнім часом, з боку держави.

Влада останніми роками формує негативний бізнес-клімат завдяки "реформам" Данила Гетьманцева та Сергія Марченка, – каже Данило Монін. Саме тому зовнішні інвестиції, якщо не брати до уваги реінвестицій самого бізнесу, фактично вже два роки перебувають на нулі.

За словами економіста, так звана "боротьба з олігархами" сприяла прискоренню виведення грошей з країни. Цей процес прискорився ще в листопаді-грудні, коли вплив фактору російської загрози не був ще таким помітним.

Ціни зростуть

Ну й нарешті, спробуймо оцінити вплив новин на гаманці простих громадян. Насамперед, курс долара, що виріс, з часом позначиться на всьому ланцюжку постачань імпортних товарів.

Наприклад, якщо ви вирішили придбати смартфон за ціною 200 доларів, то через зростання курсу американської валюти на 1 гривню, переплатіть на ньому загалом 200 гривень.

До того ж, згодом зростання курсу обернеться додатковою інфляцією по всій групі товарів та послуг. Адже триває зростання цін на енергоносії, які закладатимуть у ціну будь-якого товару для споживача.

Інфляція з урахуванням теперішнього зростання курсу гривні може бути на 0.5-1% вищою за підсумками року, – резюмує Данило Монін. – Але це не так суттєво на тлі світових процесів зростання цін, що впливають на Україну. Навіть у США інфляція вийшла на максимум за останні 40 років – 7.5%.

Раніше ми писали про те, як ситуація на світових ринках може повернутись проти вітчизняної економіки. Все про податки і про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "МАУ" масово виводить за кордон літаки – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Укрзалізниця" кілька місяців не платить зарплату Лещенку і Камишіну Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький "Нова пошта" розлила незвичайний вміст посилки клієнта – (фото) Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42155.31

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2881.76

Litecoin (LTC)

122.62

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
Сергій Фурса Інвестиційний банкір
Що буде з доларом?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти