Кремлевские игры: кому выгодно уничтожение украинской энергетики

Отечественная энергетика, как в шахматах, движется к цугвангу, когда каждый ход ухудшает ситуацию и ведет к поражению. Украина отдала почти 100 тысяч гривен за электроэнергию белорусским, а значит, и российским энергетикам. Тогда как мы имеем достаточно своих мощностей и еще хватает на продажу. Вместо этого мы имеем миллиардные долги перед отечественными производителями киловатт. Это выглядит как хорошо спланированная партии врага против нашей энергобезопасности.

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Больше о "кремлевских играх" рассказывает Ирина Щербак.

Пока в Киеве думают, как начать выигрышную партию для нашей энергетики, за "поребриком" уже разработали новый ход против Украины и против каждого из нас. На этот раз пошли не с пешек. Шах и мат нашей энергобезопасности Кремль решил поставить через Беларусь.

Сильная фигура "черных" – построенная за кремлевские деньги и кремлевскими специалистами атомная электростанция. Она в один ход наносит сильнейший удар украинскому атомщикам.

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко объясняет:

"Сейчас украинские мощности (терпят убытки) как тепловые, так и атомные. Потому что электроэнергия с Белорусской атомной станции попадает по устоявшемуся графику. Поэтому она является конкурентом в первую очередь нашей атомной энергетики. Так вот, именно они страдают от этого".

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"Черные", чтобы выиграть партию, готовы на жертву. Но жертвуют "пешками" – отдают киловатты чуть ли не даром.

Нардеп от "Батькивщины" Константин Бондарев рассказывает:

"Белорусская атомная станция сегодня продает ниже себестоимости своей продукции. Почему? Потому что она хочет захватить украинский рынок сбыта. Они фактически уничтожают украинскую энергетическую отрасль".

На дешевые киловатты ведутся некоторые украинские компании. Они, как "кони" на шахматной доске, переступают через собственную энергетику и людей.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко убежден, что это фактически подрывная деятельность против Украины, ее энергетики и украинского будущего. Некоторые зарабатывает на этих схемах, просто уничтожая наше государство.

Защищать все наше должен нацрегулятор (пусть это будет "тура"). Но вместо того, чтобы пойти в наступление и выбивать чужих, стоит на месте.

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Энергетический эксперт Иван Плачков отмечает, что регулятор может в любое время принять решение, чтобы остановить импорт электроэнергии. Однако он этого решения не принимает.

И пока мы уже не в шахматном, а в реальном цейтноте, когда время играет против нас, придумываем, как будем противостоять атакам иностранных "ферзей", противник – играет уже не в шахматы, а в пресловутого "Чапаева", где правило только одно – подальше выбить фигуры соперника и захватить наши позиции.

Видео: Сегодня

Слушайте главные новости четверга в подкасте "Что сегодня?" от 21 января.

Напомним, с начала января Украина импортирует электроэнергию с Белорусской АЭС.

А лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что восстановление импорта электроэнергии из России и Беларуси наносит непоправимый ущерб безопасности и национальным интересам Украины.

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