Кремлівські ігри: кому вигідне знищення української енергетики

Вітчизняна енергетика, як у шахах, рухається до цугвангу, коли кожен хід погіршує ситуацію і веде до поразки. Україна віддала майже 100 тисяч гривень за електроенергію білоруським, а отже, і російським енергетикам. Тоді як маємо вдосталь своїх потужностей і ще вистачає на продаж. Натомість маємо мільярдні борги перед вітчизняними виробниками кіловатів. Це має вигляд добре спланованої партії ворога проти нашої енергобезпеки.

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Більше про "кремлівські ігри" розповідає Ірина Щербак.

Поки в Києві міркують, як почати виграшну партію для нашої енергетики, за "порєбриком" вже розробили новий хід проти України і проти кожного з нас. Цього разу пішли не з пішаків. Шах і мат нашій енергобезпеці Кремль вирішив поставити через Білорусь.

Найсильніша фігура "чорних" – збудована за кремлівські гроші і кремлівськими спеціалістами атомна електростанція. Вона в один хід завдає найсильнішого удару українським атомникам.

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко пояснює:

"В цей час українські потужності (зазнають збитків) як теплові, так і атомні. Бо електроенергія з Білоруської атомної станції потрапляє за сталим графіком. Тому вона є конкурентом в першу чергу нашої атомної енергетики. Так от, саме вони страждають від цього".

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"Чорні", аби виграти партію, готові на жертву. Але жертвують "пішаками" – віддають кіловати ледь не задарма.

Нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв розповідає:

"Білоруська атомна станція сьогодні продає нижче собівартості свою продукцію. Чому? Тому що вона хоче захопити український ринок збуту. Вони фактично знищують українську енергетичну галузь".

На дешеві кіловати ведуться деякі українські компанії. Вони, як "коні" на шахівниці, переступають через власну енергетику і людей.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко переконаний, що це фактично підривна діяльність проти України, її енергетики і українського майбутнього. Дехто заробляє на цих схемах, просто знищуючи нашу державу.

Захищати все наше мав би нацрегулятор (нехай це буде тура). Та замість того, щоб піти у наступ і вибивати чужих, стоїть на місці.

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Енергетичний експерт Іван Плачков наголошує, що регулятор може в будь-який час прийняти рішення, щоб зупинити імпорт електроенергії. Однак він цього рішення не приймає.

І поки ми уже не в шаховому, а в реальному цейтноті, коли час грає проти нас, вигадуємо, як будемо протистояти атакам закордонних "ферзів", противник – грає вже не в шахи, а у сумнозвісного "Чапаєва", де правило лише одне – якомога далі вибити фігури суперника та захопити наші позиції.

Відео: Сьогодні

Слухайте головні новини четверга в подкасті "Що сьогодні?" від 21 січня.

Нагадаємо, з початку січня Україна імпортує електроенергію з Білоруської АЕС.

А лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусізавдає непоправної шкоди безпеці і національним інтересам України.

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