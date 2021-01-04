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Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС

4 января, 15:13

Инна Бабур Инна Бабур

Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч

Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС. Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч.

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Об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на понедельник, пишет "РБК-Украина".

Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона на 1 января, межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина (для импорта из Беларуси) были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" ("Донбассэнерго") и ООО "Днипросталь-энерго" ("Интерпайп" Виктора Пинчука) – 1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", получив доступ к сечениям на месячном аукционе.

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Напомним, в декабре 2020 года НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 года по поручению президента Владимира Зеленского.

Как известно, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт-часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Кроме того, импорт спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.

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