Обсяг імпорту електроенергії з початку року склав 150 МВт-год

Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС. Обсяг імпорту електроенергії з початку року склав 150 МВт-год.

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Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго" станом на понеділок, пише "РБК-Україна".

Згідно з оприлюдненими на сайті "Укренерго" результатами добового аукціону на 1 січня, міждержавні перетини у напрямку Білорусь-Україна (для імпорту з Білорусі) були викуплені компаніями ТОВ "ДЕ Трейдинг" ("Донбасенерго") і ТОВ "Дніпросталь-енерго" ("Інтерпайп" Віктора Пінчука) – 1200 МВт (по 50 МВт кожну годину) і 540 МВт (по 60 МВт у перші чотири і останні 5 годин доби) відповідно.

Очікуються оновлені дані з результатами інших добових аукціонів.

За даними видання ExPro, у січні 2021 року імпорт із Білорусі також планують компанії "ЕРУ Трейдинг" і "Енерджі Трейд Груп", отримавши доступ до перерізів на місячному аукціоні.

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Нагадаємо, у грудні 2020 року НКРЕКП зняла всі обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які були введені навесні 2020 року за дорученням президента Володимира Зеленського.

Як відомо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 року по березень 2020 року. У загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт-годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн.

Крім того, імпорт спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії 95% українських шахт навесні 2020 року вимушено пішли у простій.

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