"Коболев, у тебя слишком много денег": экс-глава "Нафтогаза" о своем увольнении

Коболев заранее проинформировал правительство, что будет ущерб в более чем 10 миллиардов гривен, но там непослушали

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев открестился от обвинения в убытках компании, поскольку компания готова была в этом году перевести в бюджет 32 млрд гривен. Он связал свое увольнение с 2 миллиардами долларов, которые накопились на счету компании, в то время как правительство рассчитывало на деньги в госбюджет.

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Об этом он рассказал Интерфакс-Украина.

По его словам, он заранее проинформировал правительство о том, что будет ущерб в более чем 10 миллиардов гривен из-за неплатежей "газсбутов".

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги – на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом суммой в 32 млрд грн ... Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", – сказал он в интервью агентству" Интерфакс-Украина ", – сказал Коболев.

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Бывший глава компании объяснил, что на счету "Нафтогаза" на момент его увольнения находились более 2 млрд долл., а в хранилищах – 7 млрд кубометров газа, что подтверждает финансовую устойчивость.

"Мы планировали обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн … Что такое безопасность на следующую зиму – это достаточно денежных средств. С 2 млрд долл. мы 32 млрд грн, то есть более 1 млрд долл. готовы были передать в тот или иной способ в бюджет. Поэтому когда говорят: "Коболев, у тебя слишком много денег", то это не у меня, а у госкомпании "Нафтогаз", – заявил он.

Коболев добавил, что "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета.

Как сообщали новости "Сегодня", Коболев был уволен с поста главы правления "Нафтогаза" 28 апреля из-за убытков компании. В свою очередь наблюдательный совет "Нафтогаза" обратился с письмом к Шмыгалю, в котором подробно разъяснил ситуацию в компании и свое отношение к решению Кабмина.