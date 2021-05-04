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"Коболєв, у тебе дуже багато грошей": ексглава "Нафтогазу" про своє звільнення

4 травня, 16:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Коболєв заздалегідь поінформував уряд, що будет збиток у більш ніж 10 мільярдів гривень, але там не послухали

Колишній глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відхрестився від звинувачень у збитках компанії, оскільки компанія готова була в цьому році перевести в бюджет 32 млрд гривень. Він пов'язав своє звільнення з 2 мільярдами доларів, які накопичилися на рахунку компанії, в той час як уряд розраховував на гроші до держбюджету.

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Про це він розповів Інтерфакс-Україна.

За його словами, він заздалегідь поінформував уряд про те, що будет збиток у більш ніж 10 мільярдів гривень через неплатежі "газзбутів".

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші – на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем'єр-міністрові та президентові, вони про це знають", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", – сказав Коболєв.

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Колишній глава компанії пояснив, що на рахунку "Нафтогазу" на момент його звільнення було понад 2 млрд дол., а в сховищах – 7 млрд кубометрів газу, що підтверджує фінансову стійкість.

"Ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн ... Що таке безпека на наступну зиму – це достатньо грошових коштів. З 2 млрд дол. ми 32 млрд грн, тобто понад 1 млрд дол. готові були передати в той чи інший спосіб бюджету... Тому, коли говорять: "Коболєв, у тебе надто багато грошей", то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії "Нафтогаз", – заявив він.

Коболєв додав, що "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Коболєв був звільнений з поста глави правління "Нафтогазу" 28 квітня через збитки компанії. У свою чергу наглядова рада "Нафтогазу" звернувся з листом до Шмигаля, в якому детально роз'яснила ситуацію в компанії і своє ставлення до рішення Кабміну.

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