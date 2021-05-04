"Мы не поддерживаем советские методы": набсовет "Нафтогаза" обратился к Шмыгалю

Премьеру напомнили, что срок полномочий главы правления компании был продлен на четыре года, но Коболева уволили раньше времени

Наблюдательный совет "Нафтогаза", который накануне подал в отставку, обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором указал на нарушение стандартов корпоративного управления в вопросе смены руководства компании.

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Об этом говорится в письме.

Причиной для увольнения главы "Нафтогаза" Андрея Коболева якобы стали убытки в почти 20 миллиардов гривен. Но в набсовете отмечают, что сейчас компания вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года.

Там напомнили, что по согласованию с Кабмином и президентом срок полномочий председателя правления был недавно продлен на четыре года.

"Смена главы правления является нарушением стандартов корпоративного управления … Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основными практиками корпоративного управления", – говорится в письме.

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В то же время набсовет указывает, что они ни разу не рассматривали кандидатуру Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза".

"Единственная рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб в 2020 году", – резюмировали члены набсовета.

Полный текст письма:

Прикрепленный файл: Письмо набсовета Нафтогаза Шмыгалю

Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин призвал членов набсовета "Нафтогаза" дождаться, пока их заменят.