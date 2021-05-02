Скандал в "Нафтогазе". Кабмин призвал членов набсовета дождаться, пока их не заменят

Их попросили остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов

Кабмин попросил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности.

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Об этом сообщает "Урядовый портал".

"Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 №370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов наблюдательного совета", – говорится в сообщении.

Правительство надеялось, что члены наблюдательного совета продолжат выполнять свои обязанности в любом случае.

Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за увольнения Коболева. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс отметил, что кадровые перестановки "усложняют усилия по реформе энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата" страны.

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В Госдепе также прокомментировали назначение Юрия Витренкоглавой "Нафтогаза".