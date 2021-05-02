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Скандал в "Нафтогазі". Кабмін закликав членів наглядової ради дочекатися, поки їх не замінять

2 травня, 16:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Їх попросили залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів

Кабмін попросив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів наглядової ради", – йдеться в повідомленні.

Уряд сподівався, що члени наглядової ради продовжать виконувати свої обов'язки в будь-якому випадку.

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Раніше Держдепартамент США висловив стурбованість через звільнення Коболєва. Прес-секретар відомства Нед Прайс зазначив, що кадрові перестановки "ускладнюють зусилля по реформі енергетичного сектору і поліпшення інвестиційного клімату" країни.

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У Держдепі також прокоментували призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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